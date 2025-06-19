Karne günü serbest kıyafet ile mi gidilecek? Karneler saat kaçta dağıtılacak?
Yarın 20 milyon öğrenci karne alacak. Veliler de evlatlarının heyecanına ortak olacak. Öğrenciler yarın son kez okula gidecek fakat birtakım sorular art arda gelmeye başladı. Bunlardan bazılar şöyle: Karne günü serbest mi gidilecek? Karneler saat kaçta dağıtılacak? İşte konuya dair bilgiler...
Bir eğitim öğretim yılı daha sona eriyor. Öğrenciler yarın karne alacak ve uzun bir yaz tatiline çıkacak. Okula gidip karne alacak öğrenciler yarın serbest kıyafet ile gidilip gidilmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan "Karneler saat kaçta dağıtılacak" sorusu da sıkça gelmeye başladı.
Karne günü serbest kıyafetle gidilir mi?
Karne günü serbest kıyafetle okula gidilip gidilemeyeceği, okul yönetiminin kararına bağlı. Birçok okulda, karne günü öğrencilerin serbest kıyafetle gelmesine izin verilir. Çünkü bu gün, ders işlenmeyen ve daha çok tören havasında geçen bir gündür.
Karneler saat kaçta dağıtılacak?
Karne dağıtım saatleri genellikle sabah saatlerinde, çoğu okulda 09.00 – 10.30 arasında yapılıyor. Fakat idari karara göre saatler değişebiliyor.