Karne günü serbest kıyafet ile mi gidilecek? Karneler saat kaçta dağıtılacak?

Bir eğitim öğretim yılı daha sona eriyor. Öğrenciler yarın karne alacak ve uzun bir yaz tatiline çıkacak. Okula gidip karne alacak öğrenciler yarın serbest kıyafet ile gidilip gidilmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan "Karneler saat kaçta dağıtılacak" sorusu da sıkça gelmeye başladı.

Karne günü serbest kıyafetle gidilir mi?

Karne günü serbest kıyafetle okula gidilip gidilemeyeceği, okul yönetiminin kararına bağlı. Birçok okulda, karne günü öğrencilerin serbest kıyafetle gelmesine izin verilir. Çünkü bu gün, ders işlenmeyen ve daha çok tören havasında geçen bir gündür.