Kars'ta derece -9'u gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.