Kars'ta derece -9'u gördü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı -9 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık olacak.
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Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
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Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
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