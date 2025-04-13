Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitirenler otelin önünde anıldı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi, olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in önünde aileleri ve yakınları tarafından anıldı.
Anma programına katılanlar, otelin önüne vefat edenlerin fotoğrafları ile karanfil bıraktı. Gözyaşlarını tutamayan ailelerin birbirlerine sarıldığı görüldü.
Yangında hayatını kaybeden ve doğum günü 14 Nisan olan Nehir Sarıtaş'ın ailesi, anmanın yapıldığı yere kızlarının 16. yaş günü için hazırlanan pastayı getirdi.
Pasta, "Ailemizin ilk göz ağrısı, güzel prensesimiz, biliyoruz sen hep bizimlesin, doğum günün kutlu olsun" yazılı notla karanfillerin üzerine bırakıldı.
Yangında yaşamını yitiren Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler tarafından oluşturulan platform adına yaptığı konuşmada, "21 Ocak 2025, bizler için asla unutulmayacak, yüreğimizde derin yara olarak kalacak bir tarih. Biz o geceden sonra bir daha asla sabaha uyanmadık. Evlatlarımızı, eşlerimizi, ailelerimizi, arkadaşlarımızı kaybettik" dedi.