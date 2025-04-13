Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitirenler otelin önünde anıldı

Yangında hayatını kaybeden ve doğum günü 14 Nisan olan Nehir Sarıtaş'ın ailesi, anmanın yapıldığı yere kızlarının 16. yaş günü için hazırlanan pastayı getirdi.

Pasta, "Ailemizin ilk göz ağrısı, güzel prensesimiz, biliyoruz sen hep bizimlesin, doğum günün kutlu olsun" yazılı notla karanfillerin üzerine bırakıldı.

Yangında yaşamını yitiren Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler tarafından oluşturulan platform adına yaptığı konuşmada, "21 Ocak 2025, bizler için asla unutulmayacak, yüreğimizde derin yara olarak kalacak bir tarih. Biz o geceden sonra bir daha asla sabaha uyanmadık. Evlatlarımızı, eşlerimizi, ailelerimizi, arkadaşlarımızı kaybettik" dedi.