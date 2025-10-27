1’inci Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Erler):

Bu dönemin ilk ve en kapsamlı grubu olan Yedek Subay/Astsubay adayları ile birinci grup erler için sevk tarihi 06 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.