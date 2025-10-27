Kasım celbi 2025 askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk sınıflandırma sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Kasım celbi ile birlikte on binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için birliklerine teslim olacak. Bugün silahaltına girecek adaylar için büyük gün... Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini duyuracak. Tarih belli fakat saat belirtilmedi. Bu sebeple "2025 askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri ile ilgili saat geçmedi. Fakat Bakanlık askerlik yerlerini genellikle saat 10.00'da duyuruyor.
1’inci Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Erler):
Bu dönemin ilk ve en kapsamlı grubu olan Yedek Subay/Astsubay adayları ile birinci grup erler için sevk tarihi 06 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.
2’nci Grup (Erler):
Birinci grubun hemen ardından birliklerine teslim olacak er statüsündeki yükümlüler için ikinci celp dönemi tarihi ise 04 Aralık 2025 olarak açıklandı.
3’üncü Grup (Erler):
2025 takviminin son sevk dönemi olarak kayıtlara geçen ve yeni yıla sarkan üçüncü grup erler, 08 Ocak 2026 tarihinde birliklerine gönderilecek.