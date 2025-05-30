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Kastamonu'da heyelan! Yol kapandı: Alternatif güzergah belirlendi

Kastamonu’da Cide-İnebolu kara yolu, yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Küçük araçlar için İlyasbey köyü içinden geçici ulaşım sağlanırken, büyük araçlar alternatif güzergaha yönlendiriliyor. Yolun denize doğru kaydığı anlar dronla görüntülendi. Bölgeye gelen Karayolları yetkilileri çalışmaları yerinde incelerken, İlyasbey Muhtarı Ahmet Sevinç, "Dün akşam namazından sonra yol kaymaya başladı. İyi ki akşamdan yolu kapattık" dedi.

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Kastamonu'da heyelan! Yol kapandı: Alternatif güzergah belirlendi - Resim: 1

Kastamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Kastamonu'da heyelan! Yol kapandı: Alternatif güzergah belirlendi - Resim: 2

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cide-İnebolu yolunun 56-57. kilometrelerinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

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Kastamonu'da heyelan! Yol kapandı: Alternatif güzergah belirlendi - Resim: 3

Kara yolunun trafiğe kapandığı bildirilen açıklamada, "Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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Kastamonu'da heyelan! Yol kapandı: Alternatif güzergah belirlendi - Resim: 4

Heyelan nedeniyle kara yolunun denize doğru kayması dronla görüntülendi.

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