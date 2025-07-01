Keklik kene yer mi, yiyor mu?
Keneden can kaybı her geçen gün artıyor. Kene ısırması sonrası Kırım Kongo kanamalı ateşine yakalananlar ciddi sağlık problemi yaşıyor. Aşı tartışmaları sürerken kene ile doğal mücadele kapsamında geçen gün yüzlerce keklik doğaya salındı. Şu sıralar sıklıkla "Keklik kene yer mi" sorusu geliyor.
Her yıl yaz aylarında kene kabusu yaşanıyor. Özellikle Sivas ve Tokat'ta kene ısırması sonucu can kaybı oluyor. Bu yıl da peş peşe ölüm haberleri gelirken "Keklik kene yer mi" sorusu hızlanmış durumda...
Keklik kene yer mi?
Keklikler omurgasızlarla, böceklerle ve bitkisel besinlerle beslenen kuşlardır. Ana besin kaynakları arasında tohumlar, yeşil bitki kısımları, böcekler ve larvalar bulunur. Keklikler böcekçil-omnivor bir beslenme modeline sahiptir. Bu yüzden teorik olarak keneyi de yiyebilirler.
Kekliklerin doğal beslenme davranışlarında keneleri özel olarak seçip yeme gibi bir alışkanlık kanıtlanmış değildir. Keklikler yerde gezinirken buldukları küçük böcekleri, çekirgeleri, yaprak bitlerini, larvaları yerler.