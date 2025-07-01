Her yıl yaz aylarında kene kabusu yaşanıyor. Özellikle Sivas ve Tokat'ta kene ısırması sonucu can kaybı oluyor. Bu yıl da peş peşe ölüm haberleri gelirken "Keklik kene yer mi" sorusu hızlanmış durumda... 1 | 3

Keklik kene yer mi? Keklikler omurgasızlarla, böceklerle ve bitkisel besinlerle beslenen kuşlardır. Ana besin kaynakları arasında tohumlar, yeşil bitki kısımları, böcekler ve larvalar bulunur. Keklikler böcekçil-omnivor bir beslenme modeline sahiptir. Bu yüzden teorik olarak keneyi de yiyebilirler. 2 | 3