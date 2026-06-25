Kenevir kurabiyesine büyük ilgi: Protein oranı eti geride bıraktı

"Yurt dışında çok kıymetli"

Kenevirin sadece gıda sektöründe değil, tekstil, kağıt, inşaat, kozmetik ve tıp gibi birçok alanda kullanılan stratejik bir ham madde olduğunu belirten Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı endüstriyel kenevir üretimini artırma çağrısını hatırlatarak, "Umudumuz kenevir. Yurt dışında kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'den ise herkese öğretmek boynumuzun borcu" dedi.