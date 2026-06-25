Kenevir kurabiyesine büyük ilgi: Protein oranı eti geride bıraktı
Amasya'da gıda mühendisi Özge Öksüz'ün kenevir tohumundan ürettiği kurabiyeler büyük ilgi görüyor. Öksüz, kurabiyelerin etten daha fazla protein içerdiğini ve uzun süre tokluk sağladığını belirtirken, girişimciler de kenevirin değeri bilinmeyen gizli bir cevher olduğunu savunuyor.
Amasya'da yaklaşık beş yıldır kenevirden katma değerli gıda ürünleri geliştiren gıda mühendisi Özge Öksüz, kenevir tohumunu kullanarak etten daha fazla protein içeren kurabiye üretti.
Uzun süre tok tutuyor
Öksüz, geliştirdikleri kurabiyenin besin değerine dikkat çekerek, "Kenevirden yaptığımız kurabiyeler etten daha çok protein içeriyor. Yüzde 30 protein ve yüzde 50 civarında lif içermekte. Uzun süre tokluk sağlayabilen ve ürün geliştirdik. Aynı zamanda gluten içermeyen bir ürün" dedi.
"Yurt dışında çok kıymetli"
Kenevirin sadece gıda sektöründe değil, tekstil, kağıt, inşaat, kozmetik ve tıp gibi birçok alanda kullanılan stratejik bir ham madde olduğunu belirten Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı endüstriyel kenevir üretimini artırma çağrısını hatırlatarak, "Umudumuz kenevir. Yurt dışında kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'den ise herkese öğretmek boynumuzun borcu" dedi.
40 yıllık fabrika kenevirle yeniden üretime geçti
Öte yandan bölgede 40 yıldır atıl duran eski ip sicim urgan fabrikası da 2 yıl önce kenevir işlemek üzere devlet desteğiyle yeniden faaliyete geçti. Fabrika kısa sürede Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 kenevirden iplik üreten tesisi haline gelirken yüzlerce kişiye istihdam da sağladı.
"Ellerinde bir cevher var"
Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi Başkanı Canan Oral da, "Dünya kenevir üzerinde çalışmalar yapıyor. Özel kumaşlar, besinler üretiliyor. Bence ellerinde bir cevher var. Umarım bunun farkındadırlar" diye konuştu.