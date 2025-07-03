KIDEM TAZMİNAI 2025: Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tutarı değişti. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları sonrası yeni kıdem tazminatı tavan tutarı araştırılıyor ve ne kadar olduğu soruluyor. İşte yeni rakamlar...

Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu?

Ocak–Haziran 2025 döneminde 46.655 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, Temmuz 2025 itibarıyla yaklaşık 54.000 TL'ye yükseldi.

Bu tutar, brüt maaşa göre hesaplanan kıdem tazminatında alınabilecek en yüksek tazminat sınırını ifade ediyor ve özellikle yüksek gelirli çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.