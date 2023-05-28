Kimi gelinlikle, kimi Kafkas kıyafetiyle geldi
2. tur Cumhurbaşkanı Genel Seçimi için Türkiye sandık başında gidiyor. Oy vermek için farklı kostümler ve araçlarla gelen bazı vatandaşlar renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yöresel Yörük kıyafetiyle oy kullandı. Oktay Durukan 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleriyle gelen Oktay Durukan'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, Durukan ile fotoğraf çektirdi.
Türkiye'nin 100. yılında seçime gittiğini belirten Durukan, "Ben de tarihi Yörük elbisesiyle oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun." dedi.
Düzce'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.
Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'na gelen Özge (23) ve İsmail (24) Çoban çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.