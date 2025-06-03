Kira artış oranı ne kadar oldu? Milyonlar bu soruya cevap arıyor. Kiracılar için önemli veri bugün açıklanıyor. TÜİK'in geçeceği mayıs ayı enflasyon rakamları ile haziran ayının kira artış oranı belli olacak. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde mayıs ayında tavan oran yüzde 48,73 olarak duyurulmuştu. Şimdi kiracılar yeni verilere odaklanmış durumda...

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