Kira artış oranı ne kadar oldu? Haziran konut, iş yeri, daire, ofis, dükkan kira zam oranı kaç oldu?
"Kira artış oranı" bugün gelecek TÜİK enflasyon verisi ile milyonların gündemi haline gelecek. İş yeri, daire, ofis, dükkan kiracıları gelecek veri ile birlikte haziranda ne kadar zam yapılacağını öğrenecekler. Bu nedenle veriler bir hayli önem arz ediyor. Sıkça yöneltilen soruların başında ise "Kira artış oranı ne kadar oldu" şeklinde...
Kira artış oranı ne kadar oldu? Milyonlar bu soruya cevap arıyor. Kiracılar için önemli veri bugün açıklanıyor. TÜİK'in geçeceği mayıs ayı enflasyon rakamları ile haziran ayının kira artış oranı belli olacak. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde mayıs ayında tavan oran yüzde 48,73 olarak duyurulmuştu. Şimdi kiracılar yeni verilere odaklanmış durumda...
Haziran kira artış oranı kaç oldu?
Son dakika... TÜİK'in mayıs enflasyonunu açıklamasının ardından milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kira artış oranı da belli oldu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Haziran 2025 kira artış oranı 45,80 olarak belirlendi.