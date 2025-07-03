Kira zammı 2025 belli oldu: Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Gelecek TÜFE verisi ile birlikte kira artış oranı belli oldu. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren veriler sonrası "Kira artış oranı ne kadar oldu" sorusu hızlanmış durumda...

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen kira zam oranı, temmuz ayında yüzde 43,23 olarak uygulanacak. Kira artışı hem konut hem de iş yerleri için geçerli olacak.

Temmuz kira zammı ne kadar oldu?

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?



Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, konut ve iş yeri kiralarında yapılacak zam oranı, bir önceki yılın 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre belirlenir. Bu oran, yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış sınırını oluşturur.

1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlükten kaldırılan yüzde 25 zam sınırının ardından, kira artışları tamamen TÜFE ortalamasına endeksli hale gelmiştir.

Örnek hesaplama:

Varsayalım mevcut kira bedeli 10.000 TL. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması ise %45,80.

Artış tutarı: 10.000 TL × 45,80 / 100 = 4.580 TL

Yeni kira bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL

Aynı yöntem iş yeri kiralarında da geçerlidir. Ancak sözleşmede farklı bir oran yer alıyorsa ve bu oran TÜFE oranını geçmiyorsa, sözleşmedeki oran esas alınabilir. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir zam yapabilir ama bu oranın üzerinde bir artış yasal olarak geçersiz sayılır.