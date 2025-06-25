Kiralık konut projesi nedir? İstanbul kiralık konut projesi kirası ne kadar, ne zaman belli olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün kiracılar için büyük bir müjde verdi. Bakan Kurum, "Yıl sonuna kadar 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi hayata geçirilecek" dedi. Kiralık konut müjdesi sonrası ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Sıkça "Kiralık konut projesi nedir" diye soruluyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı’na katıldı. Bakan Kurum bu toplantıda müjde verdi. İstanbul başta olmak üzere kiralık konut projesi geliyor. Peki, detaylar belli oldu mu?
Kiralık konut projesi nedir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Proje kapsamında, başta İstanbul olmak üzere tüm illerde ve ilçelerde konut ihtiyacına yönelik çalışmalar yürütülecek. Anadolu ve Avrupa yakalarında kiralık sosyal konutların inşa edilecek. Bu sayede hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacak hem de kentteki yüksek kira artışları aşağı çekilecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan projede kiralık konutların kira fiyatları belli olmadı. Yakın zamanda detayların paylaşılması bekleniyor.