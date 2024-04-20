Kırklareli'nde tarihi binada yangın: Alevlere müdahale sürüyor
Kırklareli'nde kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak'taki kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da müdahale bulunuyor.
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Tarihi binanın yanında bulunan 4 katlı apartmanında mantolamanın yanması üzerine bina sakinleri tahliye edildi.
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