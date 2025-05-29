Kırmızı ışık, hız, alkol… Trafik kurallarını ihlal edene rekor cezalar! (Trafik cezası ücretleri 2025)
Trafikte kurallar sertleşiyor, cezalar katlanıyor. TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen yeni düzenlemeyle ehliyetsiz araç kullanmak, konvoy yapmak, aşırı hız ve kırmızı ışık gibi ihlallerde para cezaları on binlerce lirayı bulacak. Ehliyet iptalleri ve trafikten men cezaları da artıyor. İşte yeni trafik cezalarında geçerli olması beklenen yeni tarifeler...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 36 maddelik yeni düzenleme, trafikte kuralları ihlal eden sürücülere karşı sert yaptırımlar getiriyor.
Ehliyetsiz araç kullanmaktan kırmızı ışık ihlaline, aşırı hızdan düğün konvoylarına kadar birçok alanda cezalar büyük oranda artırıldı.
Ehliyetsize 40 bin, iptal edilene 200 bin TL ceza
Yeni düzenlemeye göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, ehliyeti iptal edildiği ya da geçici olarak geri alındığı halde araç kullananlara ise 200 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Trafikte teröre ağır ceza: Konvoy, makas, ters yön...
Düğün ve asker uğurlama gibi nedenlerle konvoy yapanlar, makas atanlar, ters yönde gidenler ve yolu kapatan sürücülere 90 bin TL ceza kesilecek.