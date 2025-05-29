Ehliyetsize 40 bin, iptal edilene 200 bin TL ceza

Yeni düzenlemeye göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, ehliyeti iptal edildiği ya da geçici olarak geri alındığı halde araç kullananlara ise 200 bin TL idari para cezası uygulanacak.