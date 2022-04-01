Kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor
Doğu Akdeniz’de kıyılara vuran zehirli iğnelere sahip ölmüş denizanaları yerleşim yerlerine yakın bölgelere ulaşınca belediye ekipleri tarafından toplanmaya başlandı.
Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi. Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli’ye de ulaştı.
Zehirli iğneleri bulunan denizanalarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, karaya vuran ölü denizanalarını vatandaşın zarar görmemesi için topluyor.
Ekipler, vatandaşlara zehirli olan denizanalarına çıplak elle dokunulmaması uyarısında da bulunuyor.