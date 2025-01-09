Kıyma ve köftede şoke eden tespit! Taklit ve tağşişte yeni liste: 31 ürün ifşa edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 31 yeni ürünü ekleyerek güncelledi. Ucuz üretim amacıyla vatandaşlara sunulan birçok üründe kalite standartlarına aykırı uygulamalar tespit edildi. Bakanlık, bu tür ürünlerin güvenilir gıda standartlarına uymadığına dikkat çekerek kamuoyunu bilgilendirdi. 1 | 12

Yayınlanan listede kırmızı toz biberden beyaz peynire, tereyağından yoğurda, sumaktan baklavaya kadar sofraların vazgeçilmez pek çok ürünü yer aldı. Tespit edilen bazı ihlaller şu şekilde sıralandı: 2 | 12

Kanatlı hayvan eti karıştırılan dana köfteler Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Genç Köfteci Çavuş ve Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Uysallar Köfte firmalarının dana köfte olarak sattıkları ürünlerin içerisine kanatlı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı. 3 | 12