Kıyma ve köftede şoke eden tespit! Taklit ve tağşişte yeni liste: 31 ürün ifşa edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşa daha ucuz üretim için kalitesiz ve karışımlı ürünler sunan firmaları ifşa etti. Yayınlanan listede kıyma, köfte, yoğurt, zeytinyağı ve baklava gibi ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildiği ortaya çıktı! İşte ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine 31 yeni ürünü ekleyerek güncelledi. Ucuz üretim amacıyla vatandaşlara sunulan birçok üründe kalite standartlarına aykırı uygulamalar tespit edildi. Bakanlık, bu tür ürünlerin güvenilir gıda standartlarına uymadığına dikkat çekerek kamuoyunu bilgilendirdi.
Yayınlanan listede kırmızı toz biberden beyaz peynire, tereyağından yoğurda, sumaktan baklavaya kadar sofraların vazgeçilmez pek çok ürünü yer aldı. Tespit edilen bazı ihlaller şu şekilde sıralandı:
Kanatlı hayvan eti karıştırılan dana köfteler
Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Genç Köfteci Çavuş ve Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Uysallar Köfte firmalarının dana köfte olarak sattıkları ürünlerin içerisine kanatlı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı.
Manda yoğurdu, sumak, zeytinyağı ve baklavada Hile
Avara Sucukları adlı firma tarafından satılan manda yoğurdunun, inek sütünden üretildiği belirlendi. Sumak ürünlerinde gıda boyası kullanıldığı, zeytinyağlarına tohum yağlarının karıştırıldığı ve Safir marka baklavada yer fıstığı yerine başka malzemelerin kullanıldığı tespit edildi. Şanlı marka yoğurt ürünlerinde ise nişasta bulunduğu açıklandı.