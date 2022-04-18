Kızıl Meydan üzerinde 'Z' düzenli nükleer mesaj
Rusya, Nazi Almanya'sını mağlup edişinin 77. yıl dönümünün provasında gövde gösterisi yaptı. Rus savaş uçakları, Kızıl Meydan üzerinde Rus savaş araçlarının üzerine yazılan ve ordunun Ukrayna'daki savaşında batı kanadını temsil ettiği belirtilen 'Z' harfi düzeninde uçarak Ukrayna'ya mesaj verdi.
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı.
Askeri birlikler, araçlar ve uçaklar tarihi Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada yer aldı.
Kızıl Meydan'daki provada nükleer başlık takılabilen kıtalar arası füzeler ve nükleer başlık fırlatılabilan süpersonik uçakların yer alması dikkatlerden kaçmadı.