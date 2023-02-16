Kızılay bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini güncelledi Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, bir yandan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ihtiyaç tespiti yapıyor. Depremzedeler, barınma ihtiyacının yanı sıra temel insani yardım malzemelerine de gereksinim duyuyor. Bunların başında da dayanıklı gıda ürünleri, battaniye, kışlık kıyafetler ve hijyen malzemeleri geliyor.

Kızılay, afet bölgesinde yeni bir aşamaya doğru evrilen hayata ilişkin olarak ihtiyaç listelerini güncelledi. 1 | 10

Depremin başından beri kendi görev alanı olan beslenme hizmetleri ve diğer insani yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiren Kızılay, yeni ihtiyaçlar arasında çadır içi ve konteyner içi yardım malzemelerine de ihtiyaç duyulduğunu belirledi. 2 | 10

Afetlerde Beslenme Platformunu koordine eden Kızılay, sıcak yemek üretiminde ise kuru gıda malzemeleri ve dağıtımlarda gerekli olan köpük tabak, plastik çatal kaşık setini de en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak belirledi. 3 | 10