Konut, arsa, işyeri ve arazi... Dikkat vergi cezası arttı! Ödeme yapmak için son gün 31 Mayıs Konut, arsa, işyeri ve arazi sahibi vergi mükelleflerinin yıllık ödemelerini yapması için son günlere girildi. Ödemelerini geciktiren vatandaşların vergi borçlarını ödemedikleri her ay için ödemelerine yüzde 4,5 faiz eklenecek. Peki emlak vergisi nasıl, nereye ödenir? Kimler emlak vergilerinden muaf tutuluyor? İşte son günün 31 Mayıs olduğu emlak vergisi ödemelerine dair bilinmesi gerekenler.

Mükelleflerin her yıl ödemesi gereken emlak vergisi borçlarının 1. taksiti için son gün geldi çattı. Ödemeleri için 31 Mayıs'ı geçiren mükellefler, vergi borçlarını ödemedikleri her ay için yüzde 4,5 faiz ödemek zorunda. İşte 2024 emlak vergisi ödemelerine dair merak edilenler: 1 | 6

EMLAK VERGİSİ NEREYE, NASIL ÖDENİYOR? Emlak vergisi borç ödeme işlemlerini birden fazla yöntemle yapmak mümkün. Başta e-Devlet olmak üzere ilgili belediyelere müracat ederek ya da banka şubelerine giderek emlak vergisi ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. 2 | 6

EMLAK VERGİSİ GECİKTİRMENİN CEZASI ARTTI Bu yıl yüzde 3,5'ten 4,5'e yükselen emlak vergisi geciktirme faizi, ödeme yapılmayan her ay vergi borcuna eklenmeye devam ediyor. 3 | 6