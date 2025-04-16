Konut satışında tablo netleşti! Hangi iller zirvede, hangileri listenin sonunda yer aldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait konut satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde Mart 2025’te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795’e ulaştı. Konut satış rakamları Haziran 2024'ten beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Mart ayında en çok hangi illerde konut satışının yapıldığı da merak ediliyor. Peki, en fazla konut satışı hangi illerde gerçekleşti? Hangi iller listenin sonunda yer aldı? İşte mart ayında en çok ve en az konut satışının yapıldığı iller...