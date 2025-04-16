Konut satışında tablo netleşti! Hangi iller zirvede, hangileri listenin sonunda yer aldı?
TÜİK, mart ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artarak 110 bin 795'e yükseldi. Mart ayında en çok konut satışının yapıldığı iller ise merak ediliyor. Peki, en çok konut satışı hangi illerde yapıldı? Hangi ilde en az konut satışı oldu? İşte TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre mart ayında en çok ve en az konut satışı yapılan iller...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait konut satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde Mart 2025’te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795’e ulaştı. Konut satış rakamları Haziran 2024'ten beri en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
Mart ayında en çok hangi illerde konut satışının yapıldığı da merak ediliyor. Peki, en fazla konut satışı hangi illerde gerçekleşti? Hangi iller listenin sonunda yer aldı? İşte mart ayında en çok ve en az konut satışının yapıldığı iller...
En çok konut satışının yapıldığı ilk beş şehir şöyle:
1- İstanbul
Megakent, mart ayında 19 bin 820 adet konut satışıyla en çok konut satışı yapılan illerin başında yer aldı.
2- Ankara
İstanbul'u 10 bin 203 adet konut satışıyla Ankara takip etti.