Konutta sürpriz tablo: Hangi illerde fiyatlar uçtu, hangilerinde yerinde saydı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı ilk çeyrek konut fiyatları verilerini yayımladı. Buna göre, 2024 yılının sonunda Türkiye genelinde 36 bin 61 TL olan ortalama konut metrekare fiyatı, bu yılın ilk üç ayında yüzde 4,66 oranında artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi. Ancak, her ilde artışlar aynı oranda gerçekleşmedi. Bazı illerdeki artışlar oldukça dikkat çekti...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan verilere göre, konut metrekare fiyatı, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 4,66 artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi.
Bazı illerdeki fiyat artışları ise özellikle dikkat çekti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, dört ilde metrekare birim fiyatına göre yapılan ölçümlerde 3 aylık prim yüzde 15 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. 2 ilde nominal değer kaybı dikkat çekti.
İşte yılın ilk çeyreğinde en fazla konut fiyatı artışı yaşanan o iller...
1- Muş: 20 bin 442 TL (Yüzde 25,66)
2- Diyarbakır: 25 bin 806 TL (Yüzde 17,45)
3- Kırklareli: 34 bin 992 TL (Yüzde 17,34)
4- Bingöl: 21 bin 260 TL (Yüzde 16,91)
5- Bitlis: 19 bin 802 TL (Yüzde 13,59)
6- Kırşehir: 20 bin 645 TL (Yüzde 13,14)
7- Rize: 29 bin 231 TL (Yüzde 12,47)
8- Iğdır: 22 bin 222 TL (Yüzde 12,42)