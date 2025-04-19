Konutta sürpriz tablo: Hangi illerde fiyatlar uçtu, hangilerinde yerinde saydı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından açıklanan verilere göre, konut metrekare fiyatı, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 4,66 artarak 37 bin 740 TL'ye yükseldi.

Bazı illerdeki fiyat artışları ise özellikle dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, dört ilde metrekare birim fiyatına göre yapılan ölçümlerde 3 aylık prim yüzde 15 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. 2 ilde nominal değer kaybı dikkat çekti.