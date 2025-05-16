Konutun nabzı ölçüldü: En fazla ve en az satışın gerçekleştiği iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

2025'in ilk dört ayında 454 bin 145 konut satıldı ve bu rakam son yılların en yüksek Ocak-Nisan verisi olarak kayda geçti.

Açıklanan verilerde, konut satışlarının en fazla ve en az iller olduğu iller de listelendi. İşte konut satışlarının en yüksek olduğu iller...