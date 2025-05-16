Konutun nabzı ölçüldü: En fazla ve en az satışın gerçekleştiği iller belli oldu
TÜİK, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Satışlar bu yılın zirvesini görürken; konut satışlarının en fazla ve en az olduğu iller de belli oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.
2025'in ilk dört ayında 454 bin 145 konut satıldı ve bu rakam son yılların en yüksek Ocak-Nisan verisi olarak kayda geçti.
Açıklanan verilerde, konut satışlarının en fazla ve en az iller olduğu iller de listelendi. İşte konut satışlarının en yüksek olduğu iller...
1 | 22
1- İstanbul
18 bin 645 konut satışı
2 | 22
2- Ankara
10 bin 889
3 | 22
3- İzmir
7 bin 14
4 | 22