Konya sabaha kadar uyumadı

Yerlere ve banklara serdikleri battaniyelerde ve sandalyelerde oturan vatandaşlar, örtüleriyle soğuktan korunmaya çalışıyor.

Ailesiyle birlikte Kılıçarslan Meydanı'nda bekleyen Süleyman Özer, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Deprem yaşanırken bizde büyük bir panik oluştu. Konya'da beklenmeyen bir durum bu. Depremin etkisi azaldıktan sonra dışarıya çıktık. Şimdi artçı depremler gelmesinden korktuğumuz için şu anda Kılıçarslan meydanında bekliyoruz."