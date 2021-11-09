Konya sabaha kadar uyumadı
Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak dışarı çıkan vatandaşlar, açık alanlarda geceyi geçirdi.
Kılıçarslan Meydanı'na aileleriyle birlikte gelen vatandaşların endişeli bekleyişi, soğuk havaya rağmen sürüyor.
Yerlere ve banklara serdikleri battaniyelerde ve sandalyelerde oturan vatandaşlar, örtüleriyle soğuktan korunmaya çalışıyor.
Ailesiyle birlikte Kılıçarslan Meydanı'nda bekleyen Süleyman Özer, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Deprem yaşanırken bizde büyük bir panik oluştu. Konya'da beklenmeyen bir durum bu. Depremin etkisi azaldıktan sonra dışarıya çıktık. Şimdi artçı depremler gelmesinden korktuğumuz için şu anda Kılıçarslan meydanında bekliyoruz."
Öte yandan Selçuklu ilçesi Tarla Mahallesi'nde 8. kattaki evindeyken depreme yakalanan, ardından eşiyle sokağa çıkan Ali Gümüş, çok korktuklarını söyledi.