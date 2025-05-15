Konya'daki 5.2'lik deprem büyük paniğe neden oldu. Ankara'da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden bölge halkı şimdi okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor.

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