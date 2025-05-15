Konya'da, Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Konya Kulu'da yaşanan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara'da da hissedildi ve vatandaşlar kendini sokağa attı. Bu gelişme sonrası okulların durumu merak edilmeye başlandı. Şimdi öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi" sorusunu yöneltiyor.
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Konya'daki 5.2'lik deprem büyük paniğe neden oldu. Ankara'da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden bölge halkı şimdi okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor.
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Konya ve Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Konya ve Ankara'daki okullar için henüz resmi bir bilgi gelmedi. Akşam saatlerinde konuya ilişkin valiliklerden açıklama yapılması bekleniyor.
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