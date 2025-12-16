KPMG raporu açıkladı! İşte Türkiye'de müşterisini en çok memnun eden 10 marka..
KPMG Türkiye'nin hazırladığı "Türkiye Müşteri Deneyimi Mükemmeliyeti 2025-2026" raporu açıklandı. 8 farklı sektörden 80 markanın küresel standartlara göre değerlendirildiği çalışmada, Türkiye'nin ortalama müşteri deneyimi skorunun son üç yıldır gerilediği görüldü. Raporda, empati, kişiselleştirme, beklentilerin karşılanması ve çözüm üretme gibi başlıklarda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, müşterilerin en memnun kaldığı markalar da sıralandı. İşte Türkiye'de müşterisini en çok memnun eden 10 marka..
KPMG Türkiye'nin hazırladığı "Türkiye Müşteri Deneyimi Mükemmeliyeti 2025-2026" raporu yayımlandı. Raporda, 8 farklı sektörden 80 markanın müşteri deneyimi performansı küresel standartlar doğrultusunda değerlendirildi.
Çalışmaya göre Türkiye’nin ortalama müşteri deneyimi skoru son üç yıldır kademeli olarak gerilerken, özellikle 2024 ve 2025 yıllarında düşüşün belirginleştiği görüldü. KPMG'nin yıllık araştırmasında katılımcılar, etkileşimde bulundukları markaları empati, kişiselleştirme, zaman ve efor, beklentilerin karşılanması, çözüm üretme ve dürüstlük gibi başlıklarda değerlendirdi.
Analizler sonucunda müşteri deneyimi açısından öne çıkan markalar da belirlendi.
İşte Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka…
10. Dyson
CEE Skoru: 8,15
9. Penti
CEE Skoru: 8,15
8. Trendyol Express
CEE Skoru: 8,16
7. İş Bankası
CEE Skoru: 8,19
6. Paşabahçe
CEE Skoru: 8,25
5. Opet
CEE Skoru: 8,27
4. Trendyol
CEE Skoru: 8,28
3. Shell
CEE Skoru: 8,28
2. Arçelik
CEE Skoru: 8,33
1. Apple
CEE Skoru: 8,41