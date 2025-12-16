KPMG raporu açıkladı! İşte Türkiye'de müşterisini en çok memnun eden 10 marka..

Çalışmaya göre Türkiye’nin ortalama müşteri deneyimi skoru son üç yıldır kademeli olarak gerilerken, özellikle 2024 ve 2025 yıllarında düşüşün belirginleştiği görüldü. KPMG'nin yıllık araştırmasında katılımcılar, etkileşimde bulundukları markaları empati, kişiselleştirme, zaman ve efor, beklentilerin karşılanması, çözüm üretme ve dürüstlük gibi başlıklarda değerlendirdi.