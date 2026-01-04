KPSS-2025/2 tercih işlemleri 25 Aralık'ta son buldu. Bugün itibarıyla aradan 10 gün geçti. Sonuçlar için sabırsızlık her geçen artıyor. ÖSYM sonuçları büyük oranda hafta sonu açıklamazken bugün de sıkça gelen soru "KPSS 2025 2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte beklenen tarih...