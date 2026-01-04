KPSS 2025 2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS-2025/2 tercihlerinin bitişi ile birlikte yüz binler sonuçlara odaklandı. Sonuçlar gündemden düşmezken geçen yılki süreç göz önünde bulundurulduğunda beklentiler 2 Ocak günündeydi. Fakat ÖSYM cuma günü duyuruyu geçmedi. Memur adayları bir duyuru gelip gelmediğini kontrol ederken sıkça başvurulan soru "KPSS 2025 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
KPSS-2025/2 tercih işlemleri 25 Aralık'ta son buldu. Bugün itibarıyla aradan 10 gün geçti. Sonuçlar için sabırsızlık her geçen artıyor. ÖSYM sonuçları büyük oranda hafta sonu açıklamazken bugün de sıkça gelen soru "KPSS 2025 2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte beklenen tarih...
KPSS 2025 2 tercih sonuçları hangü gün açıklanacak?
ÖSYM'den bugün de KPSS-2025/2 tercih sonuç tarihine ilişkin bir duyuru gelmedi. Sonuçlar kuvvetle muhtemel 5 Ocak 2025 Pazartesi günü açıklanacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.