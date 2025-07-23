657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi ve güvenceli kadrolara yerleşmek isteyen yüz binlerce memur adayı yılın belirli dönemlerinde KPSS merkezi atama tercihlerinde bulunuyor. Son başvuru dönemi 17 Temmuz'da sonlandı. Adaylar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanırken ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık kontrol ediyor. Herhangi bir duyuru göremeyen binlerce kişi "2025 KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak" sorusunu yönelterek tarihleri öğrenmeye çalışıyor.

ÖSYM tarafından KPSS 2025/1 tercih sonuç tarihi henüz duyurulmadı. 2024'te tercih işlemleri 18 Temmuz'da sonlandı ve sonuçlar 29 Temmuz'da erişime açıldı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 28 Temmuz 2025'te açıklanması beklenir.

KPSS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bir kadroya yerleşen adaylar, ilgili kamu kurumlarına ek bir sınav ya da mülakat süreci olmaksızın doğrudan atanır. Ancak atama işleminin gerçekleşebilmesi için adayların, pozisyona ilişkin tüm koşulları karşılaması ve gerekli belgeleri belirlenen süre içinde ilgili kuruma teslim etmesi zorunludur. Bu şartları yerine getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.