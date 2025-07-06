KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor?

Memur adayları, ÖSYM'nin geçeceği KPSS-2025/1 kılavuzunu bekliyor. On binler, sözleşmeli personel ve daha sonra kadroya geçebilmek için yoğun çaba sarf ederken bu tercih işlemlerini kaçırmak istemiyor. Bu sebeple de zaman zaman "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" soruları sıklaşıyor. 1 | 3

KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 10 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak. 2 | 3