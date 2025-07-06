KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor?
KPSS-2025/1 tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kadro ve kontenjanları belli olması yani kılavuzun yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri başlayacak. On binlerce kişi ÖSYM'nin duyurusunu beklerken sıkça "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.
Memur adayları, ÖSYM'nin geçeceği KPSS-2025/1 kılavuzunu bekliyor. On binler, sözleşmeli personel ve daha sonra kadroya geçebilmek için yoğun çaba sarf ederken bu tercih işlemlerini kaçırmak istemiyor. Bu sebeple de zaman zaman "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" soruları sıklaşıyor.
KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 10 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.