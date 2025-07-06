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KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS-2025/1 tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kadro ve kontenjanları belli olması yani kılavuzun yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri başlayacak. On binlerce kişi ÖSYM'nin duyurusunu beklerken sıkça "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.

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KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor? - Resim: 1

Memur adayları, ÖSYM'nin geçeceği KPSS-2025/1 kılavuzunu bekliyor. On binler, sözleşmeli personel ve daha sonra kadroya geçebilmek için yoğun çaba sarf ederken bu tercih işlemlerini kaçırmak istemiyor. Bu sebeple de zaman zaman "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" soruları sıklaşıyor.

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KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor? - Resim: 2

KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 10 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak.

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KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları ne zaman başlıyor? - Resim: 3

Tercih işlemleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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