KPSS-2025/1 TABAN PUANLARI: KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans taban ve tavan puanları...

Bir merkez atama süreci daha sona erdi. 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınan KPSS-2025/1 tercihlerinin sonuçları 11.30'da ilan edildi. Adayları sonuçlarını öğrenirken merak edilen bir başka konu ise KPSS taban ve tavan puanları... İşte ÖSYM'nin adaylarla paylaştığı veriler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2025/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verileri yayımladı. Toplam 2 bin 673 kontenjanın yer aldığı yerleştirme döneminde, 2 bin 655 aday yerleştirilirken 18 kadro boş kaldı.

Verilere göre;

Lisans düzeyinde 107 bin 46 aday tercihte bulundu. Bu düzeyde açılan 1.593 kontenjandan 1.575’i dolarken, 18 kadro boş kaldı.

Ön lisans düzeyinde 105 bin 317 aday tercih yaptı ve açılan 689 kontenjanın tamamı doldu.

Ortaöğretim düzeyinde ise 80 bin 14 aday tercih yaptı ve 391 aday tüm kontenjanlara yerleştirildi.