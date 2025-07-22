KPSS 2025/1 tercih sonuçları açıklandı mı? Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

10-17 Temmuz tarihleri arasında merkezi atama başvuruları gerçekleşti. Memur adayları kamu kurum ve kuruluşları içi tercihlerde bulundu. Bugün itibarıyla 5 gün geride kalırken sonuç tarihi araması hızlanmış durumda... Peki, KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından KPSS 2025/1 tercih sonuç tarihi henüz duyurulmadı.Geçen yıl tercih işlemleri 18 Temmuz'da sonlandı ve sonuçlar 29 Temmuz'da erişime açıldı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 28 Temmuz 2025'te açıklanması beklenir.

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