KPSS 2025/1 tercih sonuçları açıklandı mı? Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025/1 tercih sonuçları tarihi yüz binlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Her gün sonuç araması yapılıyor ve ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol ediliyor. Tarih verilmemesi nedeniyle her geçen dakika "KPSS 2025/1 tercih sonuçları açıklandı mı" sorusu yükseliyor.
10-17 Temmuz tarihleri arasında merkezi atama başvuruları gerçekleşti. Memur adayları kamu kurum ve kuruluşları içi tercihlerde bulundu. Bugün itibarıyla 5 gün geride kalırken sonuç tarihi araması hızlanmış durumda... Peki, KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından KPSS 2025/1 tercih sonuç tarihi henüz duyurulmadı.Geçen yıl tercih işlemleri 18 Temmuz'da sonlandı ve sonuçlar 29 Temmuz'da erişime açıldı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 28 Temmuz 2025'te açıklanması beklenir.
ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin ardından yerleştirme sonuçlarınıza ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle ulaşabilirsiniz.