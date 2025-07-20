KPSS 2025/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/1 tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte memur adaylarında sonuç heyecanı başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar, şimdi ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Kurumdan henüz kesin bir sonuç tarihi paylaşılmasa da, yerleştirme takvimiyle ilgili beklentiler artmış durumda. Binlerce kişi "KPSS 2025/1 sonuçları ne zaman belli olacak" sorusunu gündeme taşıyor.

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS-2025/1 tercih süreci sona erdi ancak sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercih süreci 18 Temmuz’da tamamlanmış, sonuçlar ise 29 Temmuz’da ilan edilmişti. Bu yıl benzer bir takvim izlenirse, KPSS-2025/1 tercih sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanması beklenir.