KPSS 2025/1 tercih sonuçları bugün mü açıklanacak?
KPSS 2025/1 tercih işlemleri 17 Temmuz'da sona erdi. Aradan bugün itibarıyla 4 gün geçerken her geçen gün sonuç araması sıklaşıyor. Geçen sene nasıl bir süreç işlendiğini öğrenmeye çalışanlar sıkça "KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Yüz binler tercihlerini yaptı ve sonuç için sabırsız bekleyiş başladı. Adaylar büyük bir umutla tercih yapılan kuruma yerleştiğinin belgesini görmek istiyor. Peki, KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte olası tarih...
KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu konuda henüz resmi bir duyuru yapmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18 Temmuz’da sona ermiş, sonuçlar ise 29 Temmuz’da ilan edilmişti. Benzer bir takvim göz önüne alındığında, KPSS-2025/1 tercih sonuçlarının 28 Temmuz civarında açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.