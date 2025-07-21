KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Yüz binler tercihlerini yaptı ve sonuç için sabırsız bekleyiş başladı. Adaylar büyük bir umutla tercih yapılan kuruma yerleştiğinin belgesini görmek istiyor. Peki, KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte olası tarih...

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