KPSS 2025/1 tercih sonuçları (merkezi atama) açıklandı mı, hangi tarihte duyurulacak?
Her yıl, ÖSYM üzerinden bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılıyor. Bu yıl da 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşti. Yüz binler merkezi atama sonuçlarını beklerken tarih verilmemesi sebebiyle "KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündem olmuş durumda...
KPSS tercih sonuçları şu sıralar memur adaylarının gündeminde... Yapılan tercihlerin sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar ÖSYM'den bir duyuru bekliyor. Adaylar gibi aileler de sabırsızlıkla sonuçlara odaklanmış durumda... "Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gerek sosyal medyadan gerek arama motorlarından sıklıkla yöneltiliyor.
KPSS 2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025/1 tercih sonuç tarihine ilişkin ÖSYM'den açıklama gelmedi. Geçen yıl tercih işlemleri 18 Temmuz’da sonlandı ve sonuçlar 29 Temmuz’da erişime açıldı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanması kuvvetle muhtemel...
ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin ardından yerleştirme sonuçlarınıza ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle ulaşabilirsiniz.