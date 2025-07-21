KPSS 2025/1 tercih sonuçları (merkezi atama) açıklandı mı, hangi tarihte duyurulacak?

KPSS tercih sonuçları şu sıralar memur adaylarının gündeminde... Yapılan tercihlerin sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar ÖSYM'den bir duyuru bekliyor. Adaylar gibi aileler de sabırsızlıkla sonuçlara odaklanmış durumda... "Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gerek sosyal medyadan gerek arama motorlarından sıklıkla yöneltiliyor.

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