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KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...

KPSS-2025/1 tercihleri 10 Temmuz'da başladı. Memur adaylarının büyük bölümü işlemlerini tamamladı şimdi sonuçlara odaklandı. ÖSYM sonuç tarihini geçmemesi nedeniyle sonuç tarihi aramaları sıklaşmış durumda... Herkesin dilinde "KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu var.

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KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih... - Resim: 1

KPSS-2025/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak İçin başvurular 10 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz'da sona eriyor. 4 gün içinde binlerce kişi başvurularını tamamladı. İşlemlerini yapanlar şimdi "KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

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KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih... - Resim: 2

KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS-2025/1 tercih sonuç tarihi için ÖSYM'den açıklama gelmedi. Geçen yıl başvurular 18 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 29 Temmuz'da açıklanmıştı. Aynı süreç işlendiği takdirde bu yıl sonuçların 28 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih... - Resim: 3

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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