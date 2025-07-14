KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...
KPSS-2025/1 tercihleri 10 Temmuz'da başladı. Memur adaylarının büyük bölümü işlemlerini tamamladı şimdi sonuçlara odaklandı. ÖSYM sonuç tarihini geçmemesi nedeniyle sonuç tarihi aramaları sıklaşmış durumda... Herkesin dilinde "KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu var.
KPSS-2025/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak İçin başvurular 10 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz'da sona eriyor. 4 gün içinde binlerce kişi başvurularını tamamladı. İşlemlerini yapanlar şimdi "KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS-2025/1 tercih sonuç tarihi için ÖSYM'den açıklama gelmedi. Geçen yıl başvurular 18 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 29 Temmuz'da açıklanmıştı. Aynı süreç işlendiği takdirde bu yıl sonuçların 28 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.