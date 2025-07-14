KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...

KPSS-2025/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak İçin başvurular 10 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz'da sona eriyor. 4 gün içinde binlerce kişi başvurularını tamamladı. İşlemlerini yapanlar şimdi "KPSS-2025/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

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