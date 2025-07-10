KPSS-2025/1 TERCİHLERİ BAŞLADI! KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! Başvuru nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından beklenen duyuru yapıldı. KPSS-2025/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme başvuruları başladı.
ÖSYM memur adaylarının bekleyişe son verdi. KPSS-2025/1 tercihleri bugün itibarıyla başladı. Tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
KPSS-2025/1 tercih ne zaman başlıyor?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir." denildi.
Adaylar tercihlerini, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30’da başlayacak ve 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ