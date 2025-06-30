KPSS-2025/1 tercihleri başladı mı? KPSS bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına başvuru ne zaman başlayacak?
KPSS-2025/1 tercihleri için geri sayım sürüyor. Temuz ayının gelmesi ile birlikte başvuru tarihleri araştırılıyor. Yüz binlerce memur adayı ÖSYM'nin geçeceği branş, kadro ve kontenjanları bekliyor. Bilgi almak adına sıklıkla başvurulan soru "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...
Memur adaylarının gözü KPSS-2025/1 tercihleri için ÖSYM'de... Takvimi inceleme fırsatı bulamayanlar başvuruları kaçırmamak adına "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" diye soruyor. İşte kurumun geçtiği tarihler...
KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 1 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.