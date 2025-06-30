KPSS-2025/1 tercihleri başladı mı? KPSS bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına başvuru ne zaman başlayacak?

Memur adaylarının gözü KPSS-2025/1 tercihleri için ÖSYM'de... Takvimi inceleme fırsatı bulamayanlar başvuruları kaçırmamak adına "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" diye soruyor. İşte kurumun geçtiği tarihler... 1 | 3

KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 1 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak. 2 | 3