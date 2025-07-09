KPSS-2025/1 TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN? KPSS-2025/1 kılavuzu yayımlandı mı, tercih nasıl yapılır?
Memur adayları, KPSS-2025/1 tercihlerini bekliyor. Bu yılki ÖSYM Takviminde tarihler belirtilmişti net tarihi bilmeyenler veya tereddüt yaşayanlar "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt arıyor. İşte o tarih...
Her yıl KPSS'de şansını deneyen ve başarılı puan alan adaylar bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına başvuruda bulunuyor. ÖSYM belirli dönemlerde tercih alırken bu yılki başvurular için tarih araştırması sürüyor. Peki, KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlıyor?
KPSS-2025/1 tercih ne zaman başlıyor?
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 10 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 10 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.