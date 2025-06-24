KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

Memur olma hayali kuran adaylar, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 1. yerleştirme başvurularını bekliyor. Bazı bakanlıklar, genel müdürlükler, üniversiteler ve diğer kamu kurumlarının boş kadrolarını inceleyip tercih yapmak isteyenler tarihleri kaçırmak istemeyip "KPSS-2025/1 tercihleri ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor. 1 | 3

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme başvuruları 1 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Kılavuzun 1 Temmuz'da yayımlanması ile birlikte tercih işlemleri de yapılacak. 2 | 3