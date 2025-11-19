KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri açıklandı mı? KPSS tercihleri ne zaman alınacak?

KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavında ter döküp başarılı puan alan yüz binlece kişi her yıl belirli dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına başvuru yapıyor. Yılın ikinci tercihleri için gün sayılıyor. Tarihleri öğrenmeye çalışan binlerce kişi her gün "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" diye soruyor.