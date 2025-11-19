KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri açıklandı mı? KPSS tercihleri ne zaman alınacak?
KPSS 2025/2 tercih tarihleri memur adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin duyuruları dikkatle takip edilirken "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" sorusu sıklaşıyor. İşte muhtemel tarihler...
KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavında ter döküp başarılı puan alan yüz binlece kişi her yıl belirli dönemlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına başvuru yapıyor. Yılın ikinci tercihleri için gün sayılıyor. Tarihleri öğrenmeye çalışan binlerce kişi her gün "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman" diye soruyor.
KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?
KPSS 2025/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Geçen yıl başvurular 19-26 Aralık tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da aralık ayının 3. haftasında tercihlerin alınması bekleniyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...