KPSS-2025/2 TABAN ve TAVAN PUANLARI: ÖSYM merkezi atama puanları...

KPSS-2025/2 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin merkezi atama sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar taban puanlarını da araştırmaya başladı. İşte kurumun erişime açtığı sayısal bilgiler...

Memur adaylarının beklediği müjdeli haber az önce geldi. ÖSYM yaptığı son dakika duyurusu ile KPSS-2025/2 tercih sonuçlarını ilan etti. Bu sonuçlar ile birlikte KPSS-2025/2 taban puanları da belli oldu. Şimdi adaylar merkezi atama puanlarını öğrenmeye çalışıyor.

KPSS-2025/2 taban puanları

ÖSYM'den yapılan açıklamada "18- 25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Böylece sayısal veriler de belli oldu.

2025 KPSS taban ve tavan puanları

KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

