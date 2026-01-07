KPSS-2025/2 TABAN ve TAVAN PUANLARI: ÖSYM merkezi atama puanları...

Memur adaylarının beklediği müjdeli haber az önce geldi. ÖSYM yaptığı son dakika duyurusu ile KPSS-2025/2 tercih sonuçlarını ilan etti. Bu sonuçlar ile birlikte KPSS-2025/2 taban puanları da belli oldu. Şimdi adaylar merkezi atama puanlarını öğrenmeye çalışıyor.