KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi belli mi?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvurular 2-8 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Adaylar sonuçlara odaklanmış durumda... Bir bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

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