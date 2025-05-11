KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç tarihi belli mi?
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 tercih işlemleri sona ererken adayların gözü atama sonuçlarında... Binlerce sözleşmeli memur adayı sonuç tarihini araştırıyor. ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı konu hakkında bir duyuru yapmadı. Hal böyle olunca "Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruluyor. İşte muhtemel tarih...
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvurular 2-8 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Adaylar sonuçlara odaklanmış durumda... Bir bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru ise "Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde... İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmadı. 2024'te başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç yaşanırsa tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs tarihlerinde açıklanması beklenir.
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.