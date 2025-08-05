KPSS Açıköğretim, Ön lisans sınavı bu yıl var mı? Başvurular ne zaman?

KPSS Lisans sınavları her yıl yapılırken KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavları 2 senede bir yapılıyor. 2025 KPSS Lisans başvuruları tamamlanırken lise ve yüksekokul mezunları bu yıl sınavların yapılıp yapılmayacağını sorguluyor.

Bu yıl KPSS Ortaöğretim ve Önlisans var mı?

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavı bu yıl yapılamayacak. Lise ve yüksekokul mezunları 2026 yılında sınava girecek. Başvurular 20226 haziran-temmuz ayında başlayacak.