KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, saat kaçta? KPSS Lisans kılavuzu yayımlandı mı, sınav ücreti ne kadar?
KPSS Lisans için heyecan dorukta... Başvurular yarın başlıyor. Adaylar ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusunu beklerken kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. İşte KPSS Lİsans sürecine dair bilgiler...
Memur adayları KPSS Lisans başvuru tarihlerini iple çekiyor. Yarın adaylar için büyük gün... ÖSYM'nin geçeceği duyuru ile birlikte başvuralar başlayacak ve kılavuz da yayımlanacak. Şimdi adaylar saati ve sınav ücretini sorguluyor. İşte ayrıntılar...
KPSS başvuru tarihleri...
KPSS Lisans başvuruları 26 Haziran'da başlayıp 10 Temmuz'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
KPSS başvuruları saat kaçta başlayacak?
KPSS 2025 Lisans başvuru saatine ilişkin net bir bilgi verilmedi. Geçen yıl başvurular 15.30'da başlamıştı. Beklentiler bu yılda yine aynı saatte başvuruların başlayacağı yönünde...
KPSS Lisans başvuru ücreti ne kadar?
KPSS lisans sınav ücreti kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli olacak. Geçen yıl sınav ücretleri 350 lira idi.