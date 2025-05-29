KPSS Lisans başvuru tarihleri... KPSS Ortaöğretim ve Önlisans bu yıl yapılacak mı, var mı?

KPSS Lisans sınavında bu yıl yüz binlerce kişi ter dökecek. Adaylar, bir yandan sınav hazırlanırken başvuruları da kaçırmak istemeyip "KPSS Lisans başvuru ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Lise ve yüksekokul mezunları ise bu yıl KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavının olup olmayacağını sorguluyor. 1 | 3

KPSS Lisans başvuruları ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans adaylarını yakından ilgilendiren 2025 yılı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Memur olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği takvime göre, başvurular Haziran sonunda başlayacak ve sınavlar Eylül ayında gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayınladığı 2025 Sınav Takvimi'ne göre, KPSS Lisans başvuruları 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek. Alan Bilgisi 2. gün oturumları ise 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. 2 | 3