KPSS Lisans başvurusu başladı mı, ne zaman? Bu yıl KPSS Ön lisans, Ortaöğretim sınavı var mı?

KPSS Lisans başvuruları için artık son viraja girildi. Yüz binler sınavlarda ter dökecek ve tercih yaparak kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyenler şimdi "KPSS Lisans başvurusu başladı mı, ne zaman" diye soruyor.

Bu yıl KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavı var mı?

2 yılda bir yapılan bu sınavlar için 2025’te yapılmayacak. En son 2024’te düzenlenen sınavın ardından bir sonraki oturum 2026 sonbaharında yapılacak.