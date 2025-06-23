KPSS Lisans başvurusu başladı mı, ne zaman? Bu yıl KPSS Ön lisans, Ortaöğretim sınavı var mı?
Memur adayları ÖSYM'nin geçeceği KPSS lisans kılavuzunu beklerken başvuru tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Devlet güvenceli kadrolara atanmak isteyen binlerce kişi "KPSS Lisans başvurusu başladı mı, ne zaman" sorusuna yanıt ararken lise ve yüksekokul mezunları ise ön lisans ve ortaöğretim sınavının bu yıl yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
KPSS Lisans başvuruları için artık son viraja girildi. Yüz binler sınavlarda ter dökecek ve tercih yaparak kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyenler şimdi "KPSS Lisans başvurusu başladı mı, ne zaman" diye soruyor.
KPSS Lisans başvurusu ne zaman?
Başlangıç: 26 Haziran 2025
Bitiş: 10 Temmuz 2025
Geç Başvuru: 23–24 Temmuz 2025 (ücret yatırarak başvuru yapılabilir)
KPSS Lisans sınav tarihleri
Genel Yetenek – Genel Kültür (A Grubu): 7 Eylül 2025
Alan Bilgisi 1. Gün (A Grubu): 13 Eylül 2025
Alan Bilgisi 2. Gün (A Grubu): 14 Eylül 2025
Bu yıl KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavı var mı?
2 yılda bir yapılan bu sınavlar için 2025’te yapılmayacak. En son 2024’te düzenlenen sınavın ardından bir sonraki oturum 2026 sonbaharında yapılacak.