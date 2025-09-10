KPSS Lisans (Genel kültür - Genel yetenek) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans (Genel kültür - Genel Yetenek) sınavı geçen pazar gerçekleşti. Günler ilerliyor ve sonuç tarihi araması sıklaşıyor. ÖSYM takviminde sonuç tarihini belirtmişti fakat bu bilgiye sahip olmayanlar "KPSS Lisans (Genel kültür - Genel yetenek) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte o tarih...
Devlet kadrolarında daha güvenceli ve sosyal olanaklardan yararlanmak isteyen yüz binlerce kişi her yıl KPSS'ye giriyor. Bu yıl da ilk olarak KPSS Lisans (Genel kültür - Genel yetenek) sınavı gerçekleşti. Şimdi adaylar heyecanla sonuç tarihini bekliyor. Gündem olan sorulardan biri de "KPSS Lisans (Genel kültür - Genel yetenek) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
KPSS Lisans (Genel kültür - Genel yetenek) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 takvimine göre KPSS Lisans (Genel kültür - Genel yetenek) sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Saate ilişkin henüz resmi bir duyuru yok.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.