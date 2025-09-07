KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak?
Memur adayları her yıl KPSS Lisans sınavlarında ter döküyor. Bugün yine KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı gerçekleşiyor. Yüz binler sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevap anahtarına odaklanacak. Peki, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı saat 10.15'te başladı. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Bu saatten itibaren soru ve cevap anahtarı gündem olacak. Adaylar bilgi alabilmek adına "KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştıracak. İşte muhtemel tarih ve saat...
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takviminde KPSS soru ve cevap anahtarı tarihine ve saatine yer verilmiyor. Genellikle KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) soruları aynı gün yayımlanıyor. Geçen yıl sorular saat 17.45'te açıklanmıştı. Bu yıl gözler yine aynı saatlerde olacak.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 24 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecek.