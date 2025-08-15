KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans sınavları için gün sayılıyor. Memur olma hevesiyle girilen bu sınava hazırlıklar sürerken bir yandan da sınav yerleri araması yapılıyor. ÖSYM'nin tarihleri paylaşması sebebiyle "KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusu artarak devam ediyor.
2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Adayların heyecanı tavan yapmış durumda... Her gün "KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte beklenen tarihler...
KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınav yerleri için ÖSYM'den tarih geçilmedi. ÖSYM sınavlarında sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önce erişime açılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.