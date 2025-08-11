KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi hangi tarihte erişime açılacak?
KPSS Lisans sınavları eylül ayında gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kaldı ve sınav giriş yerleri araştırılıyor. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle "KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.
KPSS Lisans yerleri ne zaman açıklanacak? Bu sene 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı'na girecek olan adaylar bu soruya cevap arıyor. 2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacak. İşte sınav giriş belgesinin erişime açılacağı muhtemel tarih...
KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınav yerleri için ÖSYM'den tarih geçilmedi. ÖSYM sınavlarında sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önce erişime açılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Temmuz'da; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.