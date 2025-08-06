KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi tarihi belli mi?
KPSS Lisans sınav yerleri için bekleyiş başladı. Sınavın olmazsa olmazı sınav giriş belgesinin hangi tarihte açıklanacağı merak konusu... Binlerce kişinin "KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" soruna yanıt arıyor.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Sınava sayılı haftalar kala sınav yerleri araması başladı. Memur adayları bilgi almak için "KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınav yerleri için ÖSYM'den tarih geçilmedi. ÖSYM sınavlarında sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önce erişime açılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Temmuz'da; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.